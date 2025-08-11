Saiba as exigências que William e Harry fizeram para não se encontrarem em casamento O príncipe Harry teria apresentado uma lista de condições para marcar presença no casamento do primo...

O príncipe Harry teria apresentado uma lista de condições para marcar presença no casamento do primo paterno Peter Phillips, filho da princesa Anne, e assim evitar um encontro direto com seu irmão, o príncipe William, com quem mantém um conflito aberto há quase três anos. O noivo oficializará a união com a enfermeira Harriet Sperling, mas a data da cerimônia ainda não foi divulgada.

