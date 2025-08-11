Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Saiba as exigências que William e Harry fizeram para não se encontrarem em casamento

O príncipe Harry teria apresentado uma lista de condições para marcar presença no casamento do primo...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

O príncipe Harry teria apresentado uma lista de condições para marcar presença no casamento do primo paterno Peter Phillips, filho da princesa Anne, e assim evitar um encontro direto com seu irmão, o príncipe William, com quem mantém um conflito aberto há quase três anos. O noivo oficializará a união com a enfermeira Harriet Sperling, mas a data da cerimônia ainda não foi divulgada.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre as exigências dos príncipes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.