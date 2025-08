Saiba o que será feito com as cinzas de Preta Gil Após a morte de Preta Gil no último dia 20 de julho, a família da cantora... Portal Pop Mais|Do R7 03/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 03/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

preta fil cinzas Portal Pop Mais

Após a morte de Preta Gil no último dia 20 de julho, a família da cantora definiu o destino de suas cinzas. Filha do cantor e compositor Gilberto Gil, Preta faleceu aos 50 anos, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, após lutar por mais de dois anos contra um câncer no intestino.

Para mais detalhes sobre a despedida e o destino das cinzas de Preta Gil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Atleta de futsal, Felipe Gurgel morre em acidente em pista de motocross

Vídeo: ex-cunhada acusa Zezé Di Camargo de ser infiel e alcoólatra: “Para que tá feio”

Maurício Silveira: confira outros famosos que morreram de câncer no intestino