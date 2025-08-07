Saiba por que Giovanna Ewbank cancela lua de mel com Bruno Gagliasso
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso optaram por cancelar a viagem de lua de mel que planejavam...
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso optaram por cancelar a viagem de lua de mel que planejavam após a renovação dos votos de casamento. A atriz e apresentadora esclareceu o motivo da decisão ao responder a uma seguidora nas redes sociais.
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso optaram por cancelar a viagem de lua de mel que planejavam após a renovação dos votos de casamento. A atriz e apresentadora esclareceu o motivo da decisão ao responder a uma seguidora nas redes sociais.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa história!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa história!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: