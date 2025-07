Saiba quais são os filmes que chegam às telonas nesta quinta-feira (24) T A semana promete agitar os cinemas a partir desta quinta-feira (24) com lançamentos para todos... Portal Pop Mais|Do R7 23/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 13h58 ) twitter

A semana promete agitar os cinemas a partir desta quinta-feira (24) com lançamentos para todos os gostos. Entre os destaques, estão o Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, que coloca os famosos super-heróis em sua origem, e o nacional Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil, que apresenta de forma lúdica as riquezas naturais do país para o público infantil.

