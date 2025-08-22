Saiba quando ‘Coyote vs. Acme’ estreia nos cinemas brasileiros Depois de anos levando pancadas, explosões e armadilhas frustradas, Wile E. Coyote decidiu que basta: a... Portal Pop Mais|Do R7 22/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h59 ) twitter

Depois de anos levando pancadas, explosões e armadilhas frustradas, Wile E. Coyote decidiu que basta: a Acme Corporation vai pagar! E agora ele vai fazer isso oficialmente nas telonas brasileiras: “Coyote vs. Acme” estreia em 27 de agosto de 2026, segundo anunciou a Paris Filmes.

