Saiba quanto Gusttavo Lima recebeu para cantar no casamento de Éder Militão O casamento do jogador do Real Madrid, Éder Militão, com a influenciadora Tainá Castro tem tudo... Portal Pop Mais|Do R7 13/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 13/07/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Saiba quanto Gusttavo Lima recebeu para cantar no casamento de Éder Militão Portal Pop Mais

O casamento do jogador do Real Madrid, Éder Militão, com a influenciadora Tainá Castro tem tudo para ser um dos eventos mais comentados do ano. A festa acontece no dia 18 de julho, em São Paulo, terá como principal atração o show do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Vanessa Hudgens está grávida de seu segundo filho

Após “aumentar o amigão”, Rafa Marttinz encara desafio com influencer “gigante”; veja

Web resgata fala polêmica de Dona Ruth sobre Marília Mendonça: “Nunca fui fã”