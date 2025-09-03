Saiba quem levou o troféu do MasterChef Brasil 12 e prêmio histórico
Valor é o maior entre todas as edições do programa
Daniela venceu a final da 12ª temporada do MasterChef Brasil, exibida pela Band na noite desta terça-feira (2), e levou para casa o troféu do reality show culinário, junto com o prêmio de R$ 500 mil, o maior da história do programa.
