Saiba quem levou o troféu do MasterChef Brasil 12 e prêmio histórico Valor é o maior entre todas as edições do programa Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 10h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Saiba quem levou o troféu do MasterChef Brasil 12 e prêmio histórico Portal Pop Mais

Daniela venceu a final da 12ª temporada do MasterChef Brasil, exibida pela Band na noite desta terça-feira (2), e levou para casa o troféu do reality show culinário, junto com o prêmio de R$ 500 mil, o maior da história do programa.

Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa emocionante vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Harry Styles surpreende fãs com novo visual; veja

Kelly Key dá apartamento para a filha perto de sua cobertura: ‘uma menina pronta’

Wanessa surge com Luan após confusão com Dado Dolabella