Saúde de Leci Brandão inspira preocupação; cantora está internada, sem previsão de alta e show é adiado
Leci Brandão, aos 80 anos, preocupou fãs e admiradores nesta sexta-feira (15). A cantora e deputada...
Leci Brandão, aos 80 anos, preocupou fãs e admiradores nesta sexta-feira (15). A cantora e deputada estadual por São Paulo precisou ser internada em um hospital da capital paulista com sintomas gripais, deixando seu público apreensivo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as atualizações sobre a saúde da artista!
