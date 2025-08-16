Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Saúde de Leci Brandão inspira preocupação; cantora está internada, sem previsão de alta e show é adiado

Leci Brandão, aos 80 anos, preocupou fãs e admiradores nesta sexta-feira (15). A cantora e deputada...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Saúde de Leci Brandão inspira preocupação; cantora está internada, sem previsão de alta e show é adiado Portal Pop Mais

Leci Brandão, aos 80 anos, preocupou fãs e admiradores nesta sexta-feira (15). A cantora e deputada estadual por São Paulo precisou ser internada em um hospital da capital paulista com sintomas gripais, deixando seu público apreensivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as atualizações sobre a saúde da artista!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.