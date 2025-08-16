Saúde de Leci Brandão inspira preocupação; cantora está internada, sem previsão de alta e show é adiado Leci Brandão, aos 80 anos, preocupou fãs e admiradores nesta sexta-feira (15). A cantora e deputada... Portal Pop Mais|Do R7 16/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 16/08/2025 - 19h18 ) twitter

Leci Brandão, aos 80 anos, preocupou fãs e admiradores nesta sexta-feira (15). A cantora e deputada estadual por São Paulo precisou ser internada em um hospital da capital paulista com sintomas gripais, deixando seu público apreensivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as atualizações sobre a saúde da artista!

