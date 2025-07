Saúde de Ozzy Osbourne piorou após show de despedida, afirma jornal britânico Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal e vocalista da lendária banda Black Sabbath, faleceu nesta terça-feira... Portal Pop Mais|Do R7 23/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h18 ) twitter

Ozzy Osbourne Portal Pop Mais

Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal e vocalista da lendária banda Black Sabbath, faleceu nesta terça-feira (22), aos 76 anos, em meio a uma fase crítica de saúde. Segundo o jornal britânico The Sun, o cantor apresentou uma piora significativa após sua última apresentação no show de despedida realizado em 5 de julho, em Birmingham, sua cidade natal. A performance, que reuniu nomes como Steven Tyler, Metallica, Guns N’ Roses e Slayer, teria acelerado o avanço do mal de Parkinson, doença com a qual Ozzy convivia desde o diagnóstico público em 2020.

