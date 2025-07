SBT sonda Fabíola Reipert para vaga de Léo Dias no ‘Fofocalizando’ A jornalista Fabíola Reipert, conhecida por sua atuação no quadro ‘Hora da Venenosa’, do ‘Balanço Geral... Portal Pop Mais|Do R7 31/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 09h58 ) twitter

A jornalista Fabíola Reipert, conhecida por sua atuação no quadro ‘Hora da Venenosa’, do ‘Balanço Geral SP’, da Record, foi sondada pelo SBT para assumir uma vaga no programa ‘Fofocalizando’, que recentemente sofreu uma grande baixa.

