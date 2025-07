SBT troca Léo Dias por apresentador feito por IA Cariúcha, Gabriel Cartolano e Gabi Cabrini ganharam um novo reforço na apresentação do programa “Fofocalizando”, do... Portal Pop Mais|Do R7 16/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 18h38 ) twitter

SBT troca Léo Dias por apresentador feito por IA Portal Pop Mais

Cariúcha, Gabriel Cartolano e Gabi Cabrini ganharam um novo reforço na apresentação do programa “Fofocalizando”, do SBT. Com a ausência de Léo Dias, a direção do programa resolveu substituir o jornalista por um avatar criado por inteligência artificial.

Para saber mais sobre essa novidade e o futuro de Léo Dias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

