Segura essa, Eternia! Novo 'He-Man' ganha título no Brasil e estreia em 2026 O teaser finalmente saiu! Agora é oficial: o novo filme do herói loirão mais bombado dos... Portal Pop Mais|Do R7 24/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 09h58 )

Segura essa, Eternia! Novo 'He-Man' ganha título no Brasil e estreia em 2026 Portal Pop Mais

O teaser finalmente saiu! Agora é oficial: o novo filme do herói loirão mais bombado dos anos 80 vai se chamar “Mestres do Universo” no Brasil. A prévia, divulgada pela MGM nesta quarta-feira (23), chegou somente com os nomes do longa em vários idiomas, inclusive no bom e velho eterniano (sim, o idioma do planeta de He-Man). A estreia já tem data marcada: 5 de junho de 2026 nos cinemas.

Para mais detalhes sobre essa nova aventura nostálgica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

