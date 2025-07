Seguradora fala pela 1ª vez sobre divisão polêmica envolvendo acidente com Marília Mendonça A empresa responsável pelo seguro do avião que caiu em novembro de 2021, matando Marília Mendonça... Portal Pop Mais|Do R7 15/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 15/07/2025 - 17h58 ) twitter

Marília Mendonça Portal Pop Mais

A empresa responsável pelo seguro do avião que caiu em novembro de 2021, matando Marília Mendonça e outras quatro pessoas, se manifestou pela primeira vez a respeito da polêmica envolvendo a divisão do seguro pago às famílias das vítimas. A seguradora disse ter sido um acordo mútuo entre as partes.

