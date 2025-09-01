Selena Gomez compartilha fotos de viagem com Benny Blanco em meio aos preparativos para o casamento Selena Gomez, de 33 anos, publicou nesta segunda-feira (1º) um álbum de fotos de sua viagem...

Selena Gomez, de 33 anos, publicou nesta segunda-feira (1º) um álbum de fotos de sua viagem com o noivo, o produtor Benny Blanco, 37, e amigos. Nos registros, a cantora aparece em clima de lazer em um lago, aproveitando passeios de barco e a companhia do grupo. Na legenda, escreveu: “Lake life” (“Vida no lago”).

