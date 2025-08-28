Sem Brasil, Ariana Grande anuncia turnê para 2026; veja datas Shows começam em junho de 2026, na Califórnia. Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h39 ) twitter

ariana grande planeja turne Portal Pop Mais

Depois de seis anos longe dos palcos, Ariana Grande anunciou oficialmente sua nova turnê mundial, intitulada “The Eternal Sunshine Tour”, com início marcado para junho de 2026. O anúncio foi feito nas redes sociais da cantora, com a frase “See you next year…” e o lançamento das primeiras datas dos shows. A turnê acompanha o álbum Eternal Sunshine, lançado em 2024, e marca o retorno de Ariana à música após seu envolvimento no cinema com o filme Wicked.

