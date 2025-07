Sem trio elétrico, ultimo adeus a Preta Gil acontece nesta sexta com despedida aberta ao público O corpo de Preta Gil será velado nesta sexta-feira (25), das 9h às 13h, no Theatro... Portal Pop Mais|Do R7 24/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h58 ) twitter

Sem trio elétrico, ultimo adeus a Preta Gil acontece nesta sexta com despedida aberta ao público Portal Pop Mais

O corpo de Preta Gil será velado nesta sexta-feira (25), das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A despedida será aberta ao público, um gesto simbólico para que fãs e admiradores possam prestar suas homenagens à artista que marcou gerações com sua voz, sua força e sua alegria.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa despedida emocionante.

