Será?! Banco 'provoca' fãs sobre rumores de show da Taylor Swift no Rio O Santander Brasil provocou os fãs nesta semana ao interagir nas redes sociais sobre a possibilidade... Portal Pop Mais|Do R7 15/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 14h58 )

Portal Pop Mais

O Santander Brasil provocou os fãs nesta semana ao interagir nas redes sociais sobre a possibilidade de Taylor Swift se apresentar nas areias de Copacabana, na Zona Sul do Rio, já que a instituição é patrocinadora do “Todo Mundo no Rio”.

Para saber mais sobre essa interação divertida e as expectativas para o show, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

