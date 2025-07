Série da HBO Max traz relato da namorada de Rafael Miguel: ‘Foram muitos disparos’ A HBO Max divulgou nesta terça-feira (22) o trailer e o pôster oficial de O Assassinato... Portal Pop Mais|Do R7 22/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h58 ) twitter

Série da HBO Max traz relato da namorada de Rafael Miguel: 'Foram muitos disparos'

A HBO Max divulgou nesta terça-feira (22) o trailer e o pôster oficial de O Assassinato do Ator Rafael Miguel, série documental que promete revisitar com profundidade um dos casos mais trágicos e revoltantes dos últimos anos no Brasil. A produção estreia no dia 31 de julho e trará relatos emocionantes, bastidores da investigação e trechos inéditos do julgamento do crime que tirou a vida do jovem ator e de seus pais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre essa história impactante.

