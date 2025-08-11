Logo R7.com
Sete pessoas são atropeladas em principal avenida do Rio; vídeo

Sete pessoas foram atropeladas na manhã desta segunda-feira (11) na Avenida Presidente Vargas, uma das principais...

Sete pessoas foram atropeladas na manhã desta segunda-feira (11) na Avenida Presidente Vargas, uma das principais e mais movimentadas vias do Centro do Rio. Por volta das 6h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender duas ocorrências próximas: uma com uma vítima e outra com seis feridos.

