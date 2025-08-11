Sete pessoas são atropeladas em principal avenida do Rio; vídeo Sete pessoas foram atropeladas na manhã desta segunda-feira (11) na Avenida Presidente Vargas, uma das principais... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sete pessoas são atropeladas em principal avenida do Rio; vídeo Portal Pop Mais

Sete pessoas foram atropeladas na manhã desta segunda-feira (11) na Avenida Presidente Vargas, uma das principais e mais movimentadas vias do Centro do Rio. Por volta das 6h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender duas ocorrências próximas: uma com uma vítima e outra com seis feridos.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

João Silva nega boatos sobre estado de saúde de Faustão e ataca médico que fez previsões

Bruna Biancardi provoca polêmica ao homenagear Neymar no Dia dos Pais e frase divide a internet

Colin Farrell será homenageado em festival na Suíça