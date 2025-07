Setor Norte se apresenta com música que confronta rotina, solidão e estrutura social A canção chega como primeira amostra do álbum de estreia do grupo, previsto para o segundo... Portal Pop Mais|Do R7 11/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Setor Norte se apresenta com música que confronta rotina, solidão e estrutura social Portal Pop Mais

A canção chega como primeira amostra do álbum de estreia do grupo, previsto para o segundo semestre de 2025. Com uma linguagem sonora que cruza trip hop, trap e paisagens urbanas eletrônicas, “Até o Fim” carrega o DNA de um Rio de Janeiro que pulsa entre o caos e a beleza, e que se expressa por meio de letras cruas e emocionais.

Para saber mais sobre essa nova proposta musical e sua conexão com a realidade brasileira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Como a IA vem transformando a autenticidade em um dilema

Alcione explica suposto interesse romântico em Alexandre de Moraes

Ex-jogador da seleção brasileira de vôlei é assassinado; vídeo flagra o momento