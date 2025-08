Seu Cuca e Julies juntos em noite histórica na JAI Club, em São Paulo A vibração boa vai tomar conta da capital paulista na noite de 16 de agosto, quando a JAI... Portal Pop Mais|Do R7 06/08/2025 - 10h40 (Atualizado em 06/08/2025 - 10h40 ) twitter

Seu Cuca e Julies juntos em noite histórica na JAI Club, em São Paulo Portal Pop Mais

A vibração boa vai tomar conta da capital paulista na noite de 16 de agosto, quando a JAI Club recebe um encontro especial que promete aquecer os corações e fazer todo mundo dançar no melhor clima good vibes. A banda Seu Cucacomemora 25 anos de estrada ao lado do cantor e compositor Julies, um dos nomes em ascensão na cena reggae. Prepare-se para uma noite de celebração, nostalgia e novidades com artistas que carregam nas batidas e nas letras a leveza e a força da música feita com alma.

