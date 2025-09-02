Logo R7.com
Sex Pistols cancelam participação no The Town 2025; Bad Religion é anunciado como substituto

O festival The Town 2025 sofreu uma mudança importante em sua escalação: o Sex Pistols cancelou...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

O festival The Town 2025 sofreu uma mudança importante em sua escalação: o Sex Pistols cancelou sua participação no evento. Em seu lugar, a organização confirmou nesta terça-feira (2) a entrada da lendária banda americana Bad Religion, que se apresentará no dia 7 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

