Sex Pistols cancelam participação no The Town 2025; Bad Religion é anunciado como substituto O festival The Town 2025 sofreu uma mudança importante em sua escalação: o Sex Pistols cancelou... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 15h19 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h19 ) twitter

O festival The Town 2025 sofreu uma mudança importante em sua escalação: o Sex Pistols cancelou sua participação no evento. Em seu lugar, a organização confirmou nesta terça-feira (2) a entrada da lendária banda americana Bad Religion, que se apresentará no dia 7 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades do festival!

