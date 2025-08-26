“Sexo e Destino” encerra filmagens e se prepara para estreia nacional em 2026 Longa é baseado na obra de Chico Xavier. Portal Pop Mais|Do R7 26/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h39 ) twitter

filme sexo e destino estreia 2026 Portal Pop Mais

O longa-metragem brasileiro “Sexo e Destino”, de temática espiritualista, entrou na fase de edição e finalização após o término das gravações em Curitiba e no Rio de Janeiro. A estreia está prevista para o primeiro semestre do próximo ano, com distribuição da Paris Filmes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre este aguardado filme!

