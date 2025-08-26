Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

“Sexo e Destino” encerra filmagens e se prepara para estreia nacional em 2026

Longa é baseado na obra de Chico Xavier.

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

filme sexo e destino estreia 2026 Portal Pop Mais

O longa-metragem brasileiro “Sexo e Destino”, de temática espiritualista, entrou na fase de edição e finalização após o término das gravações em Curitiba e no Rio de Janeiro. A estreia está prevista para o primeiro semestre do próximo ano, com distribuição da Paris Filmes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre este aguardado filme!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.