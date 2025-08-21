Shantal Verdelho inicia remoção de tatuagens feitas para conquistar o marido Shantal Verdelho, de 35 anos, iniciou a remoção das tatuagens que fez nas mãos e nos pulsos para agradar o marido, Mateus Verdelho.... Portal Pop Mais|Do R7 21/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 21/08/2025 - 07h37 ) twitter

A influenciadora Shantal Verdelho, de 35 anos, deu mais um passo no processo de remoção de suas tatuagens nas mãos e nos pulsos. Em uma clínica de estética, na última quarta-feira (20), ela revelou que os desenhos foram feitos anos atrás para agradar ao marido, o modelo Mateus Verdelho, com quem está casada desde 2017 e tem três filhos.

