Shantal Verdelho inicia remoção de tatuagens feitas para conquistar o marido
Shantal Verdelho, de 35 anos, iniciou a remoção das tatuagens que fez nas mãos e nos pulsos para agradar o marido, Mateus Verdelho....
A influenciadora Shantal Verdelho, de 35 anos, deu mais um passo no processo de remoção de suas tatuagens nas mãos e nos pulsos. Em uma clínica de estética, na última quarta-feira (20), ela revelou que os desenhos foram feitos anos atrás para agradar ao marido, o modelo Mateus Verdelho, com quem está casada desde 2017 e tem três filhos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a história de Shantal!
