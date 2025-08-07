Logo R7.com
Shape de milhões! Giovanna Lima impressiona ao mostrar antes e depois

A influenciadora Giovanna Lima deu o que falar entre os internautas após exibir um vídeo onde...

A influenciadora Giovanna Lima deu o que falar entre os internautas após exibir um vídeo onde mostra o seu antes e depois após passar por uma readequação alimentar. Ela, que também é nutricionista, recebeu elogios dos seguidores e também do namorado, Lucas Pizane, que comentou: “Minha maior inspiração”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa transformação impressionante!

