Shape de milhões! Giovanna Lima impressiona ao mostrar antes e depois A influenciadora Giovanna Lima deu o que falar entre os internautas após exibir um vídeo onde... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h38 )

Giovanna Lima impressiona ao mostrar antes e depois Portal Pop Mais

A influenciadora Giovanna Lima deu o que falar entre os internautas após exibir um vídeo onde mostra o seu antes e depois após passar por uma readequação alimentar. Ela, que também é nutricionista, recebeu elogios dos seguidores e também do namorado, Lucas Pizane, que comentou: “Minha maior inspiração”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa transformação impressionante!

