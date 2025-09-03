Logo R7.com
SHEIN estaria usando rosto de Luigi Mangione como garoto propaganda

A marca de fast fashion SHEIN está no centro de uma polêmica inusitada: internautas apontam que...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

SHEIN estaria usando rosto de Luigi Mangione como garoto propaganda

A marca de fast fashion SHEIN está no centro de uma polêmica inusitada: internautas apontam que a empresa estaria usando o rosto de Luigi Mangione — acusado de assassinato — como modelo para divulgar uma camisa à venda em seu site. As informações são do TMZ.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

