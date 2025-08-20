Sheron Menezzes se emociona ao agradecer fãs após a morte do irmão mais novo Sheron Menezzes compartilhou um momento de emoção com seus seguidores nas redes sociais ao agradecer o... Portal Pop Mais|Do R7 20/08/2025 - 11h20 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h20 ) twitter

Sheron Menezzes compartilhou um momento de emoção com seus seguidores nas redes sociais ao agradecer o apoio dos fãs após a trágica perda de seu irmão mais novo. A atriz, visivelmente comovida, usou suas plataformas digitais para expressar sua gratidão pela solidariedade recebida neste momento difícil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre este emocionante relato.

