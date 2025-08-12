Logo R7.com
Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, é preso em operação contra esquema de corrupção fiscal

O dono e fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, foi preso na manhã desta terça-feira (12) em uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda. Ele foi localizado em sua chácara, em Santa Isabel, na Grande São Paulo.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

