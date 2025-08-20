Simaria compartilha foto comprometedora nas redes sociais e apaga em seguida; veja Simaria, de 43 anos, voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (19) após um episódio... Portal Pop Mais|Do R7 20/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h40 ) twitter

Simaria, de 43 anos, voltou a movimentar as redes sociais nesta terça-feira (19) após um episódio inesperado. A ex-dupla de Simone Mendes acabou publicando acidentalmente uma foto íntima em seu perfil, que ficou no ar por poucos minutos — mas foi tempo suficiente para viralizar.

Para saber mais sobre esse episódio polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

