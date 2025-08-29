Simaria pode estar no elenco de A Fazenda 17; entenda Nesta quinta-feira (28), o diretor de A Fazenda, Rodrigo Carelli, concedeu entrevista ao Link Podcast, e... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 28/08/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Simaria pode estar no elenco de A Fazenda 17; entenda Portal Pop Mais

Nesta quinta-feira (28), o diretor de A Fazenda, Rodrigo Carelli, concedeu entrevista ao Link Podcast, e deu detalhes sobre a nova temporada do reality show.

Para mais informações e detalhes sobre a possível participação de Simaria, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Léo Pereira nega atraso em pensão alimentícia e se defende de acusações: “Nunca fui inadimplente”

Assumidos! Gabriel Medina e Isabella Arantes postam primeira foto juntos

Dado Dolabella é condenado à prisão por agredir a prima e ex-namorada Marina Dolabella