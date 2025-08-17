Simony reflete sobre vida após vencer o câncer: “Sou uma exceção”
A cantora Simony, de 49 anos, fez uma reflexão sobre sua trajetória após o diagnóstico de câncer de intestino em 2022. A artista enfrentou sessões de quimioterapia e radioterapia e, em janeiro de 2023, recebeu a notícia da remissão da doença. Atualmente, segue em tratamento com imunoterapia e afirma ser considerada pela medicina uma verdadeira exceção.
