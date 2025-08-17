Simony reflete sobre vida após vencer o câncer: “Sou uma exceção” A cantora Simony, de 49 anos, fez uma reflexão sobre sua trajetória após o diagnóstico de... Portal Pop Mais|Do R7 17/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 17/08/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Simony Portal Pop Mais

A cantora Simony, de 49 anos, fez uma reflexão sobre sua trajetória após o diagnóstico de câncer de intestino em 2022. A artista enfrentou sessões de quimioterapia e radioterapia e, em janeiro de 2023, recebeu a notícia da remissão da doença. Atualmente, segue em tratamento com imunoterapia e afirma ser considerada pela medicina uma verdadeira exceção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a inspiradora história de Simony!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Estudo mostra que suor masculino tem efeito positivo no humor das mulheres

Antonela Braga divide opiniões após dizer que não pretende cursar faculdade pública: “Seria roubar vaga”

Morre Dale Webster, que quebrou o recorde após passar 40 anos surfando todos os dias