Sindicato dos Artistas vai pagar enterro de Grande Otelo Filho

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Grande Otelo filho Portal Pop Mais

O ator Grande Otelo Filho, nome artístico de Carlos Sebastião Vasconcelos Prata, faleceu na quarta-feira (20), aos 70 anos, em decorrência de complicações cardíacas. Ele estava internado na UPA de Copacabana, no Rio de Janeiro, e será sepultado nesta quinta-feira (21), no Cemitério do Catumbi, na Zona Norte da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a vida e a carreira de Grande Otelo Filho.

