Sindicato repudia suposta antipatia de Sophie Charlotte com figurantes: "Categoria pisada" A atriz Sophie Charlotte voltou ao noticiário após ser acusada de protagonizar cenas de estrelismo e... Portal Pop Mais|Do R7 17/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h58 )

A atriz Sophie Charlotte voltou ao noticiário após ser acusada de protagonizar cenas de estrelismo e antipatia extrema com figurantes da produção durante gravações no Terminal Bandeira, em São Paulo.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações do Sindicato dos Artistas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

