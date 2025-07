Skillet anuncia shows no Brasil em outubro Após uma espera de dez anos, os fãs do Skillet podem comemorar: a banda norte-americana confirmou... Portal Pop Mais|Do R7 15/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h58 ) twitter

Skillet Jimmy Fontaine/Jimmy Fontaine

Após uma espera de dez anos, os fãs do Skillet podem comemorar: a banda norte-americana confirmou que vem ao Brasil em outubro para três apresentações: 24 de outubro (sexta-feira) na Audio, em São Paulo, 25 de outubro (sábado) no Mister Rock, em Belo Horizonte, e 26 de outubro (domingo) no Tork N’Roll, em Curitiba. As vendas gerais terão início em 17 de julho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre os shows!

