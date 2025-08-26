Snoop Dogg confessa que ficou assustado ao levar netos para ver ‘Lightyear’
Snoop Dogg gerou repercussão ao falar sobre Lightyear, da Pixar. O rapper contou que ficou surpreso...
Snoop Dogg gerou repercussão ao falar sobre Lightyear, da Pixar. O rapper contou que ficou surpreso com as perguntas do neto durante o filme. Em entrevista ao podcast It’s Giving, ele disse que não esperava passar por aquilo no cinema.
Snoop Dogg gerou repercussão ao falar sobre Lightyear, da Pixar. O rapper contou que ficou surpreso com as perguntas do neto durante o filme. Em entrevista ao podcast It’s Giving, ele disse que não esperava passar por aquilo no cinema.
Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para ler a matéria completa!
Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para ler a matéria completa!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: