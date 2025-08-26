Snoop Dogg confessa que ficou assustado ao levar netos para ver ‘Lightyear’ Snoop Dogg gerou repercussão ao falar sobre Lightyear, da Pixar. O rapper contou que ficou surpreso... Portal Pop Mais|Do R7 26/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 11h59 ) twitter

Snoop Dogg gerou repercussão ao falar sobre Lightyear, da Pixar. O rapper contou que ficou surpreso com as perguntas do neto durante o filme. Em entrevista ao podcast It’s Giving, ele disse que não esperava passar por aquilo no cinema.

