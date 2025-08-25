Snoop Dogg gera polêmica ao criticar cena de casal lésbico em filme da Disney: “Maldito” Na última quarta-feira (20), o rapper Snoop Dogg participou do podcast It’s Giving, apresentado por Sarah... Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h20 ) twitter

Na última quarta-feira (20), o rapper Snoop Dogg participou do podcast It’s Giving, apresentado por Sarah Fontenot, e acabou gerando polêmica ao comentar sobre uma experiência com seus netos no cinema. Durante a conversa, o artista relembrou quando levou as crianças para assistir ao filme Lightyear, produção da Disney que, na época do lançamento, foi alvo de discussões por incluir um casal sáfico.

Para saber mais sobre as declarações de Snoop Dogg e o impacto delas na discussão sobre representatividade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

