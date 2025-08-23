Sons do Brasil: músicas de artistas nacionais para ouvir no fim de semana Esta matéria é uma continuação das sugestões sobre os artistas que fazem parte do novo cenário... Portal Pop Mais|Do R7 22/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 22h58 ) twitter

Esta matéria é uma continuação das sugestões sobre os artistas que fazem parte do novo cenário da música brasileira. Mas ao invés de falar apenas do POP e da MPB, outros estilos chegam para compor o material com sugestões de música para você ouvir no fim de semana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra novas músicas para animar seu fim de semana!

