Sons do Brasil: músicas de artistas nacionais para ouvir no fim de semana

Esta matéria é uma continuação das sugestões sobre os artistas que fazem parte do novo cenário...

Esta matéria é uma continuação das sugestões sobre os artistas que fazem parte do novo cenário da música brasileira. Mas ao invés de falar apenas do POP e da MPB, outros estilos chegam para compor o material com sugestões de música para você ouvir no fim de semana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra novas músicas para animar seu fim de semana!

