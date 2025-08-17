Logo R7.com
Sophie Turner relembra desconforto ao contracenar beijo com Kit Harington em novo filme

A atriz Sophie Turner, 29 anos, revelou em entrevista ao programa Late Night with Seth Meyers...

A atriz Sophie Turner, 29 anos, revelou em entrevista ao programa Late Night with Seth Meyers que enfrentou momentos de grande desconforto ao gravar cenas românticas com Kit Harington em seu novo projeto, o terror The Dreadful, ainda sem previsão de estreia no Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa curiosa experiência!

