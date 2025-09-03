Sophie Turner será Lara Croft em série live-action de Tomb Raider no Prime Video, com gravações marcadas para 2026 O Prime Video confirmou oficialmente o início das filmagens da aguardada série live-action de Tomb Raider.... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 16h39 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h39 ) twitter

O Prime Video confirmou oficialmente o início das filmagens da aguardada série live-action de Tomb Raider. A produção, baseada na icônica franquia de games, começará em 19 de janeiro de 2026. A grande novidade é a escolha de Sophie Turner, conhecida por Game of Thrones, para interpretar a aventureira Lara Croft.

