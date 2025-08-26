Logo R7.com
Spotify vai lançar chat no aplicativo

O Spotify anunciou que vai integrar um recurso de mensagens diretas – ou DMs – no aplicativo nesta segunda-feira, 26. Intitulado Messages, a novidade vai permitir que usuários recomendem músicas, podcasts ou audiolivros para amigos e familiares dentro da própria plataforma.

Para saber mais sobre essa nova funcionalidade e como ela pode mudar a forma como você interage com seus amigos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

