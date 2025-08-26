Spotify vai lançar chat no aplicativo O Spotify anunciou que vai integrar um recurso de mensagens diretas – ou DMs – no... Portal Pop Mais|Do R7 26/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Spotify vai lançar chat no aplicativo Portal Pop Mais

O Spotify anunciou que vai integrar um recurso de mensagens diretas – ou DMs – no aplicativo nesta segunda-feira, 26. Intitulado Messages, a novidade vai permitir que usuários recomendem músicas, podcasts ou audiolivros para amigos e familiares dentro da própria plataforma.

Para saber mais sobre essa nova funcionalidade e como ela pode mudar a forma como você interage com seus amigos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Idoso tenta assaltar banco com bilhete ilegível, falha e é preso no Reino Unido

Após renovação de votos, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso revelam destino da lua de mel; veja fotos

Andressa Marinho anuncia divórcio de Bruno Silva, denuncia agressões, traições e diz que o jogador amputou parte do órgão genital