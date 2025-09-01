Suspeito de ameaçar Felca é apontado como líder em esquema de extorsão de menores A prisão de Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 21 anos, em Olinda (PE), revelou uma... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 07h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 07h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Felca Portal Pop Mais

A prisão de Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 21 anos, em Olinda (PE), revelou uma ampla rede criminosa de perseguição e exploração digital de menores de idade. O jovem é acusado de ameaçar o influenciador Felca e a psicóloga Ana Beatriz Chamati, após ambos denunciarem em vídeo práticas de exploração infantil na internet.

Para saber mais sobre essa chocante história e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Quem era Yuri Ramirez, cantor sertanejo morto a tiros dentro de casa?

Vídeo de ato sexual entre médico e estagiária em UPA de Manaus viraliza na web

Fifth Harmony surpreende fãs e faz retorno em show do Jonas Brothers em Dallas