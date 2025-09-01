Logo R7.com
Suspeito de ameaçar Felca é apontado como líder em esquema de extorsão de menores

A prisão de Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 21 anos, em Olinda (PE), revelou uma...

A prisão de Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 21 anos, em Olinda (PE), revelou uma ampla rede criminosa de perseguição e exploração digital de menores de idade. O jovem é acusado de ameaçar o influenciador Felca e a psicóloga Ana Beatriz Chamati, após ambos denunciarem em vídeo práticas de exploração infantil na internet.

