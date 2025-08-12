Logo R7.com
Suspeitos de invadir casa de Brad Pitt são presos

Dois homens suspeitos de integrar uma quadrilha de arrombadores, que já atacou várias casas no sul...

Dois homens suspeitos de integrar uma quadrilha de arrombadores, que já atacou várias casas no sul da Califórnia, foram presos na semana passada e estão sendo investigados por participação na invasão ocorrida no início deste verão à residência do ator Brad Pitt, em Los Angeles.

