Tá diferente! Os títulos de filmes em Portugal que vão te confundir Se você já ficou perdido tentando entender por que um filme tem um nome diferente no... Portal Pop Mais|Do R7 22/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tá diferente! Os títulos de filmes em Portugal que vão te confundir Portal Pop Mais

Se você já ficou perdido tentando entender por que um filme tem um nome diferente no Brasil e em Portugal, não se sinta sozinho. Afinal, não é porque falamos a mesma língua que os títulos vão ser iguais.

Para descobrir mais sobre essas curiosidades e se divertir com as adaptações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Saiba quem é o noivo de Camila Pitanga

Atriz acusa Érick Jacquin de racismo após comentário a participante chinesa

Treta? Paola Carosella e Blogueirinha apagam entrevista polêmica e param de se seguir; entenda