Tá rolando? Tom Cruise e Ana de Armas são flagrados em clima íntimo durante show Tom Cruise foi flagrado em clima íntimo com Ana de Armas, em um show do Oasis,... Portal Pop Mais|Do R7 27/07/2025 - 17h17 (Atualizado em 27/07/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tom Cruise e Ana de Armas Portal Pop Mais

Tom Cruise foi flagrado em clima íntimo com Ana de Armas, em um show do Oasis, na última sexta-feira (25), no Reino Unido. Rumores apontam que os dois estão vivendo um romance e o flagra aumentou ainda mais as especulações em torno do assunto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse possível romance!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Vídeo: fã de Ludmilla denuncia agressão e racismo em show da turnê Numanice

Quem é a ‘filha deserdada’ de Steve Jobs que se casou em cerimônia milionária?

Lady Gaga negocia shows no Brasil em 2026