Tainá Castro comenta atitude ‘rara’ de Léo Pereira com os filhos

A influenciadora Tainá Castro usou o Instagram na noite desta quarta-feira (27), para falar sobre um...

Portal Pop Mais|Do R7

A influenciadora Tainá Castro usou o Instagram na noite desta quarta-feira (27), para falar sobre um momento em família que chamou sua atenção: uma atitude considerada “incomum” do ex-companheiro, Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Atualmente casada com Éder Militão, Tainá contou que o jogador se ofereceu para levar Matteo, de 4 anos, ao treino de futebol, algo que, segundo ela, não costuma acontecer.

