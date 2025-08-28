Tainá Castro comenta atitude ‘rara’ de Léo Pereira com os filhos
A influenciadora Tainá Castro usou o Instagram na noite desta quarta-feira (27), para falar sobre um...
A influenciadora Tainá Castro usou o Instagram na noite desta quarta-feira (27), para falar sobre um momento em família que chamou sua atenção: uma atitude considerada “incomum” do ex-companheiro, Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Atualmente casada com Éder Militão, Tainá contou que o jogador se ofereceu para levar Matteo, de 4 anos, ao treino de futebol, algo que, segundo ela, não costuma acontecer.
A influenciadora Tainá Castro usou o Instagram na noite desta quarta-feira (27), para falar sobre um momento em família que chamou sua atenção: uma atitude considerada “incomum” do ex-companheiro, Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Atualmente casada com Éder Militão, Tainá contou que o jogador se ofereceu para levar Matteo, de 4 anos, ao treino de futebol, algo que, segundo ela, não costuma acontecer.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: