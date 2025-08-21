Tatá Werneck se irrita e corta amizade com ator após exposição de conversas íntimas: “Perdeu uma amiga” O nome de Tatá Werneck voltou aos holofotes nesta semana após uma polêmica envolvendo o ator... Portal Pop Mais|Do R7 21/08/2025 - 12h01 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tatá Werneck se irrita e corta amizade com ator após exposição de conversas íntimas: “Perdeu uma amiga” Portal Pop Mais

O nome de Tatá Werneck voltou aos holofotes nesta semana após uma polêmica envolvendo o ator Paulo Ferreira. A apresentadora e humorista se irritou publicamente ao descobrir que o colega compartilhou, em suas redes sociais, uma conversa privada que haviam trocado recentemente.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Maratona ‘Invocação do Mal’ e as estreias imperdíveis desta semana nos cinemas

Bia Miranda reage ao descobrir traição de Gato Preto após acidente com carro de luxo

Hytalo Santos levou duas ‘filhas’ para cirurgia em SP dias antes da prisão