Tatá Werneck se irrita e corta amizade com ator após exposição de conversas íntimas: “Perdeu uma amiga”
O nome de Tatá Werneck voltou aos holofotes nesta semana após uma polêmica envolvendo o ator Paulo Ferreira. A apresentadora e humorista se irritou publicamente ao descobrir que o colega compartilhou, em suas redes sociais, uma conversa privada que haviam trocado recentemente.
Para saber mais sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
