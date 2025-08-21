Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Tatá Werneck se irrita e corta amizade com ator após exposição de conversas íntimas: “Perdeu uma amiga”

O nome de Tatá Werneck voltou aos holofotes nesta semana após uma polêmica envolvendo o ator...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Tatá Werneck se irrita e corta amizade com ator após exposição de conversas íntimas: “Perdeu uma amiga” Portal Pop Mais

O nome de Tatá Werneck voltou aos holofotes nesta semana após uma polêmica envolvendo o ator Paulo Ferreira. A apresentadora e humorista se irritou publicamente ao descobrir que o colega compartilhou, em suas redes sociais, uma conversa privada que haviam trocado recentemente.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.