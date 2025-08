Tati Machado aparece em público pela 1ª vez após perda do filho Tati Machado fez sua primeira aparição pública desde a perda do filho Rael, em maio deste... Portal Pop Mais|Do R7 02/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 02/08/2025 - 16h58 ) twitter

Tati Machado fez sua primeira aparição pública desde a perda do filho Rael, em maio deste ano. A apresentadora foi fotografada ao lado do marido, Bruno Monteiro, nesta sexta-feira (1), durante o Festival de Inverno, no Rio de Janeiro. Com looks discretos e bonés, os dois surgiram sorridentes no evento, em um momento marcado por carinho e apoio do público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre o retorno de Tati aos eventos públicos.

