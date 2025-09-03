Logo R7.com
Taylor Swift desembarca no Brasil nesta quinta, 4

A estrela global Taylor Swift está com vinda confirmada ao Brasil para a abertura da temporada...

A estrela global Taylor Swift está com vinda confirmada ao Brasil para a abertura da temporada 2025/26 da NFL. A artista, que namora o jogador Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, deve acompanhar de perto o jogo contra o Los Angeles Chargers, que acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 5 de setembro.

Não perca os detalhes dessa visita imperdível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais!

