Taylor Swift desembarca no Brasil nesta quinta, 4
A estrela global Taylor Swift está com vinda confirmada ao Brasil para a abertura da temporada 2025/26 da NFL. A artista, que namora o jogador Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, deve acompanhar de perto o jogo contra o Los Angeles Chargers, que acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 5 de setembro.
