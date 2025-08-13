Taylor Swift deve se tornar a cantora com mais discos vendidos da história Com o anúncio do 12º álbum de estúdio, ‘The Life Of A Showgirl’, Taylor Swift está... Portal Pop Mais|Do R7 12/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h18 ) twitter

Taylor Swift Portal Pop Mais

Com o anúncio do 12º álbum de estúdio, ‘The Life Of A Showgirl’, Taylor Swift está mais perto do que nunca de quebrar um recorde extraordinário e se tornar a cantora com mais discos vendidos de todos os tempos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista impressionante!

