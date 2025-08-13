Logo R7.com
Taylor Swift deve se tornar a cantora com mais discos vendidos da história

Com o anúncio do 12º álbum de estúdio, ‘The Life Of A Showgirl’, Taylor Swift está...

Com o anúncio do 12º álbum de estúdio, ‘The Life Of A Showgirl’, Taylor Swift está mais perto do que nunca de quebrar um recorde extraordinário e se tornar a cantora com mais discos vendidos de todos os tempos.

