Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Taylor Swift é cotada para show no intervalo do Super Bowl 2026

Taylor Swift é a primeira escolha para se apresentar no Halftime Show do Super Bowl, marcado...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Taylor Swift é cotada para show no intervalo do Super Bowl 2026 Portal Pop Mais

Taylor Swift é a primeira escolha para se apresentar no Halftime Show do Super Bowl, marcado para o dia 8 de fevereiro de 2026. A cantora seria a responsável por um grande show em um dos maiores eventos esportivos e televisivos do mundo.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.