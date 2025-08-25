Taylor Swift é cotada para show no intervalo do Super Bowl 2026 Taylor Swift é a primeira escolha para se apresentar no Halftime Show do Super Bowl, marcado... Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taylor Swift é cotada para show no intervalo do Super Bowl 2026 Portal Pop Mais

Taylor Swift é a primeira escolha para se apresentar no Halftime Show do Super Bowl, marcado para o dia 8 de fevereiro de 2026. A cantora seria a responsável por um grande show em um dos maiores eventos esportivos e televisivos do mundo.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Morre aos 52 anos o dublador Flávio Back, voz de Chapolin e Game of Thrones

Lil Nas X pode pegar anos de prisão após ser acusado de quatro crimes graves

VMA 2025: relembre os momentos mais polêmicos e icônicos da premiação